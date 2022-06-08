Огонь охватил 500 «квадратов» на заводе в Сергиевом Посаде

Пожарные продолжают работу по локализации пожара в цеху оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на проспекте Красной Армии. По последним данным, площадь возгорания выросла с 30 до 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

«Тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 58 человек и 17 единиц техники.

В МЧС уточнили, что загорелось здание производственного цеха Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.