08 июня 2022, 18:09
Огонь охватил 500 «квадратов» на заводе в Сергиевом Посаде
Площадь пожара на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выросла до 500 «квадратов»
Пожарные продолжают работу по локализации пожара в цеху оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на проспекте Красной Армии. По последним данным, площадь возгорания выросла с 30 до 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
«Тушение пожара осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя», — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 58 человек и 17 единиц техники.
В МЧС уточнили, что загорелось здание производственного цеха Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.