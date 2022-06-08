Пожар на заводе в Сергиевом Посаде потушили

Пожар на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали. Огонь потушили на площади 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 20:14, уточнили в ведомстве.

Пламя удалось локализовать на площади 700 квадратных метров часом ранее. К тушению привлекли 53 человека и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

Завод загорелся днем 8 июня. Огонь быстро распространился. Из-за особенностей строения здания бороться с пламенем было непросто.