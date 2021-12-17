Пожар на военном корабле в Петербурге локализовали

Пожарным удалось локализовать возгорание на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге. Там загорелся строящийся корабль, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге локализован. Происходило горение на строящемся объекте. В 22:49 огонь локализован», — привело сообщение РИА «Новости».

Как уточнил представитель экстренных служб, согласно предварительным данным, площадь локализации составила 300 квадратных метров. В результате пожара пострадали трое спасателей.

Сейчас двое пострадавших находятся в больнице. Возгорание тушили по четвертому номеру сложности. С огнем боролись 168 человек и 42 единицы техники. Верхняя палуба строящегося корвета «Проворный» загорелась вечером 17 декабря. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

Проведение проверок по факту возгорания уже организовали СК и прокуратура. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял под личный контроль координацию взаимодействия городских и чрезвычайных служб по тушению пожара.