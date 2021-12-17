Прокуратура начала проверку после пожара на военном корабле в Петербурге

Прокуратура Петербурга организовала проверку после возгорания на строящемся корабле на заводе «Северная Верфь». По ее итогам будет решен вопрос о применении необходимых мер.

«Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту пожара на корабле, строящемся на заводе „Северная верфь“. Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему», — сообщила пресс-служба.

Также сотрудники прокуратуры намерены выяснить, соблюдались ли требования федерального законодательства о пожарной безопасности. Координацией городских и чрезвычайных служб занялся губернатор города Александр Беглов.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов координирует взаимодействие городских и чрезвычайных служб по тушению пожара на „Северной верфи“» — привел ТАСС слова источника в городской администрации.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. На тушение огня отправили 168 человек и 42 единицы техники. Возгорание на верхней палубе строящегося корвета «Проворный» началось вечером 17 декабря. В результате пожара пострадали три человека, двое из которых сейчас находятся в больнице.