Эксклюзив 10 мая 2023, 08:54 Пожар на трикотажном предприятии произошел на востоке Москвы Источник «360»: пожар на трикотажном предприятии потушили на востоке Москвы РИА «Новости»

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В Москве загорелось трикотажное предприятие в Восточном административном округе на территории района Соколиная Гора. Об этом «360» сообщил источник.

«Возгорание зафиксировали по адресу улица Кирпичная, 20, на первом этаже трикотажного предприятия», — уточнил источник.

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Он обратил внимание, что в оперативном порядке пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, а затем — ликвидировать.

В конце апреля здание бывшей швейной фабрики загорелось в Подмосковье. Площадь пожара, по первоначальной информации, превысила три тысячи квадратных метров.