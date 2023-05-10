10 мая 2023, 08:54
Пожар на трикотажном предприятии произошел на востоке Москвы
Источник «360»: пожар на трикотажном предприятии потушили на востоке Москвы
В Москве загорелось трикотажное предприятие в Восточном административном округе на территории района Соколиная Гора. Об этом «360» сообщил источник.
«Возгорание зафиксировали по адресу улица Кирпичная, 20, на первом этаже трикотажного предприятия», — уточнил источник.
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Он обратил внимание, что в оперативном порядке пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, а затем — ликвидировать.
В конце апреля здание бывшей швейной фабрики загорелось в Подмосковье. Площадь пожара, по первоначальной информации, превысила три тысячи квадратных метров.
Москва 2022
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