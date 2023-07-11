11 июля 2023, 17:00
Пожар на стройке начался у станции метро «Народное ополчение» в Москве
Три бытовки загорелись на стройке возле метро «Народное ополчение» в Москве
Три бытовки загорелись у станции метро «Народное ополчение» на северо-западе Москвы, сообщил источник «360».
Источник уточнил, что пожар произошел на территории стройки метрополитена. Сначала загорелась одна из бытовок, а после огонь распространился на другие металлических строения.
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К месту происшествия прибыли специальные службы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Ранее очевидцы сообщили, что в квартире на юго-востоке Москвы прогремел взрыв.
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