Эксклюзив 11 июля 2023, 17:00 Пожар на стройке начался у станции метро «Народное ополчение» в Москве Три бытовки загорелись на стройке возле метро «Народное ополчение» в Москве РИА «Новости»

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Три бытовки загорелись у станции метро «Народное ополчение» на северо-западе Москвы, сообщил источник «360».

Источник уточнил, что пожар произошел на территории стройки метрополитена. Сначала загорелась одна из бытовок, а после огонь распространился на другие металлических строения.

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К месту происшествия прибыли специальные службы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Ранее очевидцы сообщили, что в квартире на юго-востоке Москвы прогремел взрыв.