Эксклюзив 11 июля 2023, 15:52 Плита взорвалась в квартире на юго-востоке Москвы Источник «360»: в доме на юго-востоке Москвы произошел взрыв Фото: freepik.com

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В Москве в микрорайоне Текстильщики в квартире жилого дома произошел взрыв. Предположительно, его спровоцировала вышедшая из строя газовая плита. Об этом сообщил источник «360».

В столице на 1-й улице Текстильщиков в жилом доме произошел взрыв. Житель соседнего подъезда сообщил о ЧП в экстренные службы. Он также добавил, что взрывной волной в квартире выбило стекла.

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По предварительным данным, в жилище взорвалась плита. Известно, что дом газифицирован, других подробностей пока нет. Все обстоятельства и причины происшествия установят сотрудники МЧС.

UPD: очевидцы сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают газовые службы. По одной из версий, в квартире взорвался баллончик для травли тараканов.

Ранее москвич, желая напугать петардой соседских собак, поверг в панику весь дом.