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    24 августа 2022, 22:37

    Пожар на складе в Московской области удалось локализовать

    МЧС: пожар на складе в поселке Тучково в Подмосковье локализовали на 750 «квадратов»

    Александр Иванов

    Возгорание на складе в поселке Тучково Рузского городского округа удалось локализовать. Распространение огня остановили на площади в 750 квадратных метров, сообщили в МЧС.

    Пожар на складе в Московской области удалось локализовать

    В пресс-службе МЧС Московской области уточнили, что вызов о возгорании поступил на пульт дежурного вечером 24 августа. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, внутри склада вовсю полыхал огонь. По данным МЧС, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

    В 21:47 по столичному времени пожар локализовали. К тушению пламени привлекли 57 человек и 19 единиц техники, включая 13 сотрудников МЧС России.

    Ранее появились кадры с места происшествия. Над поселком поднялся столб густого черного дыма.