Пожар на складе в Московской области удалось локализовать

Возгорание на складе в поселке Тучково Рузского городского округа удалось локализовать. Распространение огня остановили на площади в 750 квадратных метров, сообщили в МЧС.

В пресс-службе МЧС Московской области уточнили, что вызов о возгорании поступил на пульт дежурного вечером 24 августа. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, внутри склада вовсю полыхал огонь. По данным МЧС, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

В 21:47 по столичному времени пожар локализовали. К тушению пламени привлекли 57 человек и 19 единиц техники, включая 13 сотрудников МЧС России.

Ранее появились кадры с места происшествия. Над поселком поднялся столб густого черного дыма.