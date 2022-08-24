Крупный пожар охватил склад в Подмосковье

Крупный пожар разгорелся в складском помещении в поселке городского типа Тучково в Подмосковье. Огонь охватил здание вечером 24 августа, сообщили «360» в МЧС.

Сообщение о возгорании в складском здании, которое находится на улице Патризан, поступило в МЧС в 20:25. Площадь возгорания на данный момент составила 750 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что загорелось металлическое строение. На ликвидацию пожара направили 57 человек и 19 единиц техники. Из них — 13 человек и четыре единицы техники от МЧС России.

Источник фото: соцсети

Очевидцы показали кадры возгорания в соцсетях. На фото видно, как в небо поднимается столб плотного черного дымп. Также можно рассмотреть само пламя.