Пожар на складе в Химках охватил две тысячи «квадратов»

Огонь, охвативший склад в Химках, распространился на две тысячи квадратных метров. На месте работают 49 спасателей и 15 пожарных расчетов, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в нежилом одноэтажном здании. Внутри расположен склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и складское помещение.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. На месте работают 52 человека и 16 единиц техники.