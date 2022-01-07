Склад с продуктами и лакокрасочным магазином загорелся в Химках. Видео

Склад с продуктами питания и магазином лакокрасочных материалов загорелся на улице Рабочая в Химках. Место ЧП окутано клубами дыма.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что получили заявку о происшествии в 14:05. Возгорание произошло в нежилом одноэтажном здании с металлической кровлей. Внутри расположен склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и складское помещение.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. На месте работают 52 человека и 16 единиц техники.