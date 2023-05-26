Происшествия 26 мая 2023, 16:46 Склад с пряжей загорелся на 400 «квадратах» в Ростове-на-Дону МЧС: на складе с пряжей в Ростов-на-Дону вспыхнул пожар, есть угроза распространения огня

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Пожар вспыхнул на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Огонь успел охватить площадь в 400 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, есть угроза распространения пламени на другие здания.

По предварительным данным, на складе загорелись стеллажи с пряжей. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

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В 16:03 пожару присвоили второй ранг сложности. С огнем борются 48 спасателей. Специалисты задействовали 13 единиц техники.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.