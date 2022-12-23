23 декабря 2022, 23:15
Пожар на складе с газовыми баллонами на западе Москвы локализовали
Горящий склад с газовыми баллонами на западе Москвы сняли на видео
Московские пожарные вытащили из горящего склада на улице Горбунова 200 газовых баллонов. Спасатели локализовали пламя на площади в 100 квадратных метров и ликвидировали открытое горение, сообщил источник в экстренных службах. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как пожарные уходят от склада, когда еще одна машина спасателей заезжает через контрольно-пропускной пункт на территорию предприятия, где находится очаг пожара.В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в 22:43 ликвидировали открытое горение, а в 22:50 пожар локализовали.
Реклама
«Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
Реклама
Источник «360» сообщил, что внутри и снаружи горящего склада находятся 1200 газовых баллонов. Часть из них сдетонировала из-за попавшего пламени. На место направили 30 пожарных расчетов, чтобы не допустить крупных взрывов.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама