Эксклюзив 23 декабря 2022, 23:15 Пожар на складе с газовыми баллонами на западе Москвы локализовали Горящий склад с газовыми баллонами на западе Москвы сняли на видео

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Московские пожарные вытащили из горящего склада на улице Горбунова 200 газовых баллонов. Спасатели локализовали пламя на площади в 100 квадратных метров и ликвидировали открытое горение, сообщил источник в экстренных службах. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как пожарные уходят от склада, когда еще одна машина спасателей заезжает через контрольно-пропускной пункт на территорию предприятия, где находится очаг пожара.

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«Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.

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Источник «360» сообщил, что внутри и снаружи горящего склада находятся 1200 газовых баллонов. Часть из них сдетонировала из-за попавшего пламени. На место направили 30 пожарных расчетов, чтобы не допустить крупных взрывов.