23 декабря 2022, 22:17
Пожар вспыхнул на складе с газовыми баллонами в Москве
ГУ МЧС Москвы: спасатели приступили к ликвидации пожара на складе на западе Москвы
Пожар произошел на складе на западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, в помещении находится большое количество газовых баллонов. В пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили, что подразделения уже приступили к тушению пожара.
Огонь охватил склад на улице Горбунова, дом № 2. На месте пожара до прибытия МЧС работала объектовая пожарная часть.
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Возгорание быстро распространяется, отметил собеседник «360». На место происшествия, по его словам, отправили 30 расчетов МЧС. Снаружи и внутри охваченного огнем ангара находится большое количество газовых баллонов, слышны взрывы.
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В столичном главке МЧС «360» подтвердили, что расчеты уже прибыли на место и занимаются тушением пожара.
«Складское помещение. <…> Площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе столичного главка.
Данных о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.
Как уточнил источник «360», в ангаре хранится порядка 400 баллонов, еще 800 находятся вокруг складского помещения. Все силы пожарных направлены на предотвращение взрывов.
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