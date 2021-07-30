Пожар на 300 «квадратов» вспыхнул на складе на юго-востоке Москвы

На улице Перерва на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение. Первоначально площадь пожара составляла 30 квадратных метров и ем был присвоен ранг 1-БИС. Затем она увеличилась до 400, и ранг пожара был повышен о № 2.

Об этом сообщил столичный главк МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27, где, по предварительной информации, происходит возгорание в складском здании», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Причины пожара предстоит установить.

Источник газеты «Вечерняя Москва» сообщил, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Но госпитализация им не потребовалась.

В селе Наумовка Саратовской области 29 июля на пожаре погибли пять человек — женщина, мужчина и трое детей.