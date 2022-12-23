Эксклюзив 23 декабря 2022, 10:24 Пожар на складе Минобороны произошел в Москве Источник «360»: на востоке Москвы загорелся склад ремзоны Минобороны России Pixabay

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В районе дома 10 на 3-й улице Соколиной Горы в Москве вечером 22 декабря загорелось складское помещение Минобороны, сообщил «360» источник в экстренных службах. По его словам, ликвидировать возгорание удалось спустя несколько часов.

Собеседник «360» рассказал, что в здании находилась грузовая техника и оборудование. Помещение было сильно задымлено, а очаг возгорания находился за запертой металлической дверью.

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Для предотвращения распространения пламени здание обесточили, но огонь частично распространился и на крышу склада. Пожар площадью 200 квадратных метров тушили несколько бригад спасателей. По предварительным данным, в помещении хранили обмундирование и постельные принадлежности. Пожар ликвидировали в 02:57, пострадавших нет.

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Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka. На кадрах видно, что возле воинской части находится много автомобилей МЧС, а над зданием поднялся черный столб дыма.

Ранее загорелись жилые бытовки на мусороперерабатывающем полигоне в деревне Горки в Подмосковье. В результате ЧП никто не пострадал.