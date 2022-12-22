Эксклюзив 22 декабря 2022, 13:57 Бытовки загорелись мусороперерабатывающем полигоне в Подмосковье Источник «360» сообщил о возгорании бытовок на мусороперерабатывающем полигоне в Горках РИА «Новости»

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Строительные жилые бытовки загорелись на мусороперерабатывающем полигоне в деревне Горки Московской области. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось по адресу Каширское шоссе, дом 32. Спасатели получили сообщение о пожаре, площадь которого составила примерно 200 квадратных метров.

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«Загорелись бытовки. Угрозы распространения огня нет, точной информации о пострадавших не поступало», — уточнили в пресс-службе МЧС.

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Ранг пожара уточняется, создается группа пожаротушения.

В среду, 21 декабря, в Москве загорелось техническое помещение клинической больницы «Медси» во 2-м Боткинском проезде.