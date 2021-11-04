Пожар на складе елочных игрушек в Коломне потушили на 500 «квадратах»

Пожар в одноэтажном здании в Коломне на улице Льва Толстого локализовали. Площадь возгорания на складе составила 500 квадратных метров.

Распространение огня в кирпичном нежилом строении остановили в 23:40 3 ноября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Дальнейшая информация уточняется. К тушению пожара привлекли 18 единиц спецтехники и 62 человека.

«Сообщение о пожаре на складе с елочными игрушками по адресу: городской округ Коломна, улица Льва Толстого, дом 1 (территория промзоны). Здание одноэтажное, кирпичное», — сообщило ведомство.

Открытое горение, уточнили в подмосковном ведомстве, ликвидировали в 00:38. Причина возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Информация о пожаре на складе с елочными игрушками поступила вечером 3 ноября.