Происшествия 30 марта 2023, 12:09 Пожар на рынке в Ставропольском крае локализовали ТАСС: пожарные локализовали возгорание на площади 3500 «квадратов» на рынке на Ставрополье РИА «Новости»

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Пожар на рынке в Ставропольском крае локализовали на площади 3500 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Пожар локализовали в 11:41 по московскому времени на площади 3500 квадратных метров. При возгорании никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

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Возгорание на рынке «Привокзальный» произошло на Ставрополье утром 30 марта. На место прибыли 26 единиц техники и 110 спасателей.

Торговая точка расположена на третьем километре трассы Пятигорск — Георгиевск, сильное задымление обнаружили на территории металлического ангара.

Изначально площадь распространения огня составила две тысячи «квадратов», но затем увеличилась. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На место работают дознаватели, они установят обстоятельства и причины случившегося.