Происшествия 30 марта 2023, 11:47 Площадь пожара на рынке на Ставрополье увеличилась до 3500 «квадратов» МЧС: площадь пожара на рынке на Ставрополье достигла 3500 «квадратов» РИА «Новости»

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Площадь пожара, начавшегося на рынке в Ставропольском крае, выросла до 3500 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Площадь пожара в Ставропольском крае увеличилась до 3500 квадратных метров», — сказали представители ведомства.

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Они добавили, что на месте работают 110 спасателей и 26 единиц техники. Пожар начался на рынке «Привокзальный» на Ставрополье утром 30 марта.

Торговая точка находится на третьем километре трассы Пятигорск — Георгиевск. Сильное задымление зафиксировали на территории металлического ангара. Как изначально сообщало ГУ МЧС по региону, пламя охватило две тысячи «квадратов».

На место отправились 56 спасателей и 18 единиц техники, пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.