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    05 июля 2022, 17:43

    Пожар в пункте приема металлолома в Москве показали на видео

    Пункт приема металлолома загорелся в Москве

    Александра Прохорова, Максим Зинкин

    Помещения пункта приема металлолома загорелись по улице Сельскохозяйственной, 37, в Москве. Видео с места происшествия появились в Сети.

    Телеканал «360» связался с МЧС, однако пресс-служба ведомства затруднилась уточнить, что именно горит по данному адресу. Не исключается, что хозяева пункта потушили возгорание, не вызывая спасателей.

    Ранее также в Москве загорелись строительные материалы в подъезде строящегося дома по адресу: Запорожская, 11. Возгорание произошло на площади пять квадратных метров, прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар.