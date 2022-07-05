05 июля 2022, 17:43
Пожар в пункте приема металлолома в Москве показали на видео
Пункт приема металлолома загорелся в Москве
Помещения пункта приема металлолома загорелись по улице Сельскохозяйственной, 37, в Москве. Видео с места происшествия появились в Сети.
Телеканал «360» связался с МЧС, однако пресс-служба ведомства затруднилась уточнить, что именно горит по данному адресу. Не исключается, что хозяева пункта потушили возгорание, не вызывая спасателей.
Ранее также в Москве загорелись строительные материалы в подъезде строящегося дома по адресу: Запорожская, 11. Возгорание произошло на площади пять квадратных метров, прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар.