Пожар в подъезде жилого дома в Москве показали на видео

Серьезное возгорание произошло в подъезде жилого недостроенного дома по улице Запорожский Вал, 11, в Москве. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как из подъезда поднимаются клубы густого черного дыма.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

«В строящемся здании произошло возгорание строительных материалов. В 16:27 по московскому времени пожарные его ликвидировали», — сообщили «360» в МЧС.

Накануне в жилом доме центре Москвы вспыхнула квартира. Причиной стала невнимательность жильца, который забыл на плите свой ужин. При возгорании никто не пострадал.