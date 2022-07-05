05 июля 2022, 16:41
Пожар в подъезде жилого дома в Москве показали на видео
Пожар в подъезде жилого дома произошел в Москве
Серьезное возгорание произошло в подъезде жилого недостроенного дома по улице Запорожский Вал, 11, в Москве. В Сети появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как из подъезда поднимаются клубы густого черного дыма.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
«В строящемся здании произошло возгорание строительных материалов. В 16:27 по московскому времени пожарные его ликвидировали», — сообщили «360» в МЧС.
Накануне в жилом доме центре Москвы вспыхнула квартира. Причиной стала невнимательность жильца, который забыл на плите свой ужин. При возгорании никто не пострадал.