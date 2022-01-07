Пожар на продовольственном складе в Химках потушили

Пожарные потушили пожар на складе в подмосковных Химках. Огонь несколько часов полыхал в здании, где расположены складское помещение с продуктами питания и магазин с лакокрасочными изделиями.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар потушен на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

«21:52 ликвидация открытого горения», — привело РИА «Новости» сообщение МЧС.

Региональное управление Роспотребнадзора до этого сообщало о проведении исследования воздуха в зоне жилой застройки Химок. Как отметается, превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ зафиксировано не было.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 14:05. Прибывшие спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном нежилом здании Г-образной формы из сендвич-панелей. Общая площадь застройки — 5000 квадратных метров. В 16:30 площадь горения составила уже 2800 «квадратов».

Как пояснили в МЧС, огонь добрался до склада автоэмали. На месте работали 69 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.