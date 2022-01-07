Продуктовый склад и магазин с красками в Химках охвачены огнем на 2700 кв. м. Главное

Мощный пожар вспыхнул сегодня на складе на улице Рабочая в Химках. Внутри здания расположены складское помещение с продуктами питания и магазин с лакокрасочными изделиями. Огонь охватил уже 2700 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 14:05. Прибывшие спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном нежилом здании Г-образной формы из сендвич-панелей. Общая площадь застройки — 5000 квадратных метров. Пламя успело распространится на 2000 квадратных метров.

В 16:30 площадь горения составила уже составляет 2700 квадратных метров. Как пояснили в МЧС, огонь добрался до склада автоэмали.

На месте работают 69 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены позднее. Предварительных версий в МЧС пока не выдвигали. На месте также дежурят сотрудники правоохранительных органов.