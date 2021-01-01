Пожар на подшипниковом заводе в Самаре не могут потушить уже восемь часов

В Самаре утром 1 января на подшипниковом заводе произошел пожар. Его не могут потушить уже восемь часов, а площадь возгорания выросла с 800 квадратных метров до 1200.

Пожар на заводе, который находится в стадии расформирования с 2018 года, произошел в восемь утра. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МЧС, погиб один человек.

Личность погибшего еще не установлена. Пожару присвоили третий ранг из пяти. Огонь распространяется очень быстро, площадь пожара увеличилась с 800 квадратных метров до 1200 за полтора часа. На месте происшествия работают 10 звеньев газодымозащитной службы, прибыли два пожарных поезда. Их меняют по мере заправки. Тушением руководит начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Прокуратура Самарской области после пожара организует проверку и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания.

В новогоднюю ночь в России произошло сразу несколько пожаров. В Чувашии сгорел частный дом, погибли шесть человек, а в Алтайском крае при пожаре погибли три человека.