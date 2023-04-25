Происшествия 25 апреля 2023, 22:45 Пожар на пилораме уничтожил более полсотни домов в Свердловской области МЧС: масштабный пожар на пилораме ликвидировали под Первоуральском в Свердловской области

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Пожарные ликвидировали масштабный пожар на пилораме, уничтоживший с полсотни домов в поселке Прогресс под Первоуральском в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 21:29 (19:29 по московскому времени — прим. ред.) открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — сказано в сообщении.

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Огонь вспыхнул на пилораме днем. Он быстро перекинулся на жилые дома. Эвакуировать пришлось в том числе более 200 заключенных. Изначально площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Как позже выяснилось, причиной стало возгорание отходов деревопроизводства. К тушению привлекались более 100 человек, а также два пожарных поезда. Сейчас в поселке введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что при пожаре произошел на Пролетарской улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Там ночью загорелась однокомнатная квартира