Происшествия 25 апреля 2023, 18:58 Несколько человек пострадали в пожаре в Колпинском районе Петербурга

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Пожар произошел на Пролетарской улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Там ночью загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Пламя охватило площадь в один квадратный метр. К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. В результате пострадали двое жильцов. Их доставили госпитализировали.