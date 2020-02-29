Пожар на овощной базе в Подмосковье локализовали

Крупный пожар на складе на овощной базе в Наро-Фоминске локализовали. Его площадь составила 7,2 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе в деревне Софьино начался в 06:51, через 30 минут после этого пожару присвоили повышенный, второй уровень сложности. В 08:59 огонь удалось локализовать. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.

Огонь на складе тушат 80 человек и 24 единицы техники.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото и видео с места происшествия. Из-за того, что склад находится прямо на Киевском шоссе, клубы дыма хорошо видно с дороги.