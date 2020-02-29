Склад загорелся в Наро-Фоминске. Видео

В Наро-Фоминске загорелся склад на площади пять тысяч квадратных метров. На кадрах, поступивших в распоряжение «360», видны огромные клубы дыма.

Как сообщили «360» в подмосковном управлении МЧС, сигнал о пожаре на складе в деревне Софьино поступил к ним в 06:51. Горит здание на 49-м километре Киевского шоссе. В 07:20 сложность пожара повысили до второго уровня.

Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

В тушении задействованы 44 человека, 11 единиц техники.

По информации Рен ТВ, загорелась плодово-овощная база. Площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров.