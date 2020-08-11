Задымление на Калининской атомной электростанции удалось быстро ликвидировать. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

«При ремонте дизель-генератора на Калининской АЭС вспыхнули отложения сажи в выхлопной трубе, возгорание локализовано», — сообщили представители пресс-службы Калининской АЭС. Их слова передает РИА «Новости».

В настоящее время идет капитальный ремонт двух энергоблоков станции: первого и четвертого. Второй и третий работают в полную силу.

Калининская АЭС расположена в 120 километрах от Твери. За прошлый год станция вошла в число российских АЭС, которые внесли наибольший вклад в производство электроэнергии в 2019 году. Станцию начали строить еще в 70-х годах прошлого века. Первый энергетический пуск состоялся 9 мая 1984 года. Сейчас Калининская АЭС обеспечивает 82,5% электроэнергии Тверской области.

Ранее стало известно, что пожар произошел на бывшей атомной электростанции в Нидерландах. Тогда возгорание также удалось быстро потушить, риска утечки радиации не было. Предполагается, что огонь вспыхнул на крыше здания бывшей АЭС.