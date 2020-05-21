Пожар начался на бывшей атомной электростанции в Нидерландах

На территории бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах. Риска утечки радиации нет.

Об этом сообщило издание Algemeen Dagblad. Уточняется, что возгорание началось днем — над зданием поднимался столб дыма, который было видно издалека. Вскоре после начала пожара на место прибыли сотрудники экстренных служб. Издание уточнило, что возгорание удалось взять под контроль. Причины пожара пока не известны. Предположительно, огонь вспыхнул на крыше бывшей АЭМ. По неподтвержденной информации, там могли находиться газовые баллоны.

На кадрах видно, что пожар тушат снаружи здания — с помощью специального подъемного механизма специалисты поднялись к самой крыше и заливают огонь из пожарных шлангов.

Издание подчеркивает, что никакого риска утечки радиации с бывшей атомной станции из-за возгорания нет.

АЭС Додевард закрыли еще в 1997 году, однако до сих пор не демонтировали. Все топливные топливные стержни реактора удалили, а саму станцию замуровали. Планируется, что снести здание можно будет к 2045 году — только тогда уровень излучения снизится до безопасного уровня.