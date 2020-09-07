Пожар на 1000 «квадратов» уничтожил пилораму под Екатеринбургом

В Свердловской области произошел пожар на пилораме. Огонь охватил площадь порядка тысячи квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали. Идет разбор сгоревших конструкций.

Информация о пожаре в Верхней Пышме поступила в 03:21 по местному времени 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На территории промышленной площадки на открытой местности загорелось трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 1000 «квадратов».

Быстрому распространению пламени способствовала большая горючая загрузка. Спасателям пришлось работать из-за укрытия, поскольку существовала угроза взрыва.

В борьбе с огнем задействовали 43 человека личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

В 03:49, уточнил «Интерфакс», открытый огонь удалось ликвидировать. Началась проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших и погибших нет.

В Геленджике из-за пожара в отеле эвакуировали около 400 человек. Загорелись 15 квадратных метров подсобного помещения.