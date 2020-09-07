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    07 сентября 2020, 00:32

    Сотни человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Геленджике

    Валерия Шафирко

    Пожар произошел в здании отеля в Геленджике. Были эвакуировали порядка 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    «Диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Революционная. <…> Проведена эвакуация, выведено 400 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. По информации спасателей, пожар произошел в подсобном помещении, его площадь около 15 квадратных метров.

    В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах можно заметить толпу людей и пожарные машины возле отеля.

    Уточняется, что сейчас пожар уже потушен. Пострадавших при инциденте нет.

    На официальной странице отеля «Kempinski Геленджик» в Instagram сообщается, что в техническом помещении произошло задымление. Незамедлительно были вызваны пожарные, а гости и сотрудники отеля эвакуированы. Также сообщается, что сейчас все последствия задымления уже устранены, а гости благополучно вернулись в свои номера.

    Фото: kempinski_gelendzhik / Instagram

    Новости SMI.FM