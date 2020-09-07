Сотни человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Геленджике

Пожар произошел в здании отеля в Геленджике. Были эвакуировали порядка 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: город Геленджик, улица Революционная. <…> Проведена эвакуация, выведено 400 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. По информации спасателей, пожар произошел в подсобном помещении, его площадь около 15 квадратных метров.

В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах можно заметить толпу людей и пожарные машины возле отеля.

Уточняется, что сейчас пожар уже потушен. Пострадавших при инциденте нет.

На официальной странице отеля «Kempinski Геленджик» в Instagram сообщается, что в техническом помещении произошло задымление. Незамедлительно были вызваны пожарные, а гости и сотрудники отеля эвакуированы. Также сообщается, что сейчас все последствия задымления уже устранены, а гости благополучно вернулись в свои номера.

Фото: kempinski_gelendzhik / Instagram