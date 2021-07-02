Замеры не подтвердили превышения предельных допустимых концентраций вредных веществ за пределами «Ижводоканала», где ранее произошел крупный выброс хлора. Эвакуировать население не нужно.

Об этом сообщили в МЧС по Удмуртской Республике.

«Отметим, что эвакуация не требуется. Замеры не подтвердили превышения предельных допустимых концентраций вредных веществ», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что распределения облака хлора удалось локализовать в пределах предприятия. Это стало возможным благодаря грамотным и оперативным действиям сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что на «Ижводоканале» произошел крупный выброс хлора. Жителям района посоветовали покинуть опасную зону — тем, кто не мог это сделать, нужно было закрыться в помещении и законопатить все щели в экстренном порядке. Кроме того, в МЧС объяснили, как вести себя при отравлении хлором и что делать, чтобы оказать пострадавшему экстренную помощь.

При подозрении на отравление необходимо сразу обратиться к врачу. До этого можно оказать человеку доврачебную помощь: он должен соблюдать строгий постельный режим, промыть рот, нос и глаза 2% раствором питьевой соды. Кроме того, нужно сделать ингаляцию теплыми водяными парами с добавлением питьевой соды, а также закапать в глаза вазелиновое или оливковое масло. При этом пациент должен много пить: подойдет молоко или белковая вода.