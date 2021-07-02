Крупный выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска

Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска. Людей попросили покинуть опасную территорию. Об этом сообщили в МЧС.

«На станции подъема воды по адресу город Ижевск, ул. Песочная, 9а произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов», — сказано в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что выброс 800 килограмм хлора произошел с «Ижводоканала».

«В Ижевске произошла утечка хлора в размере 800 кг со станции подготовки воды „Ижводоканала“. Эвакуировано 10 сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета», — уточнило агентство.

На сайте МЧС опубликовали рекомендации для жителей, которые находятся в опасном районе. Тем, кто не может самостоятельно выбраться с опасной территории, посоветовали остаться в помещении и экстренно его загерметизировать. Для этого нужно плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы, а также уплотнить щели в окнах и на стыках рам. Лучше всего подняться на верхние верхние этажи здания и провести эти манипуляции там.

Как только человек покинул опасную зону, он должен избавиться от верхней одежде — ее стоит оставить на улице. Затем необходимо принять душ, промыв в том числе глаза и носоглотку. В МЧС также перечислили признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений.

При появлении симптомов нужно обратиться к врачу, соблюдать покой и пить теплые напитки. При необходимости неотложной помощи пострадавшего надо вынести из опасной зоны — транспортировать его можно только лежа. Затем человека необходимо освободить от одежды, которая стесняет дыхание, и дать ему выпить большое количество 2% раствора соды.

Этим же раствором необходимо промыть глаза, желудок и нос. Кроме того, в глаза нужно закапать 30% раствор альбуцида и надеть темные очки или поместить пострадавшего в затемненное помещение.