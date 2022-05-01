Поврежденный ж/д мост начали восстанавливать в Курской области после подрыва

Работы по восстановлению частично разрушенного железнодорожного моста начались в Курской области. Об этом сообщило правительство региона.

«В Курской области начались работы по восстановлению поврежденного моста на участке Суджа — Сосновый Бор. На место прибыл восстановительный поезд со станции Курск и путевая машинная станция», — заявили в региональном правительстве.

Сначала железнодорожникам предстоит расчистить место повреждения и демонтировать рельсошпальную решетку. После этого специалисты начнут устанавливать опоры и пролетное строение моста. В конце они будут укладывать новое железнодорожное полотно.

«Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Ситуация не влияет на движение поездов», — уточнили в сообщении.

Ранее следователи завели уголовное дело о теракте в связи с подрывом железнодорожного моста. Взрывчатку установили на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. В действие ее привели 1 мая. В результате взрыва мост частично обрушился. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.