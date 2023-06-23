Происшествия 23 июня 2023, 19:52 Поврежденный газопровод отремонтировали в поселке Кореиз в Крыму Минтопэнерго Крыма: поврежденный газопровод в поселке Кореиз восстановили РИА «Новости»

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Аварийные службы отремонтировали поврежденный газопровод в поселке Кореиз в Крыму. Об этом Министерство топлива и энергетики региона сообщило в Telegram.

«Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершили. Газоснабжение более двухсот потребителей восстановили», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе также обратили внимание, что сейчас продолжаются работы по пускам газа абонентам «Крымгазсети».

Аварию на газопроводе среднего давления зафиксировали в ночь на пятницу. Причины повреждения не уточнялись. Глава Крыма Сергей Аксенов не комментировал случившееся.

Поселок городского типа Кореиз расположен примерно в 10 километрах к югу от Ялты. После повреждения трубопровода около 500 местных жителей остались без газа. Вице-премьер республики Игорь Михайличенко сообщал, что на место ЧП выехали аварийные службы.