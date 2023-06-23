Происшествия 23 июня 2023, 08:23 Повреждение газопровода произошло в поселке Кореиз в Крыму Вице-премьер Крыма Михайличенко: газопровод поврежден в поселке Кореиз РИА «Новости»

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Около 500 жителей поселка городского типа Кореиз в Крыму остались без газа. Причиной стало повреждение газопровода, сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Комментарий опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

«На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня», — подчеркнул Михайличенко.

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Причины повреждения газопровода в правительстве пока не уточнили. Глава Крыма Сергей Аксенов не комментировал случившееся. Кореиз находится примерно в 10 километрах к югу от Ялты. Все обстоятельства ЧП с трубопроводом уточняются.

Накануне, 22 июня, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. Из-за этого движение по переправке временно остановили. На месте для обследования состояния дорожного полотна начали работать профильные службы.