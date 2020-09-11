Потолок обрушился в башкирской школе. Прокуроры начали проверку

В Стерлитамаке в пятницу в школе № 7 обвалился потолок. В помещении в этот момент никто не находился, пострадавших нет.

Обрушение потолка произошло в зале для занятий физкультурой, передает сайт прокуратуры Башкирии. По неподтвержденной информации, обвалились плиты перекрытия. Точную причину случившегося устанавливают сотрудники МЧС и технические специалисты, приехавшие на место. В момент обрушения школьники находились на других уроках.

В начале сентября в Самаре обрушилась несущая стена жилого трехэтажного дома на Галактионовской улице. Жильцов расселили в пункте временного проживания, никто из них не пострадал. Причины обрушения еще устанавливаются. Дом, построенный в 1910 году, считался аварийным. Сами жильцы отмечали, что здание несколько лет стоит под наклоном. В доме находится всего девять квартир, а на момент происшествия присутствовал один житель.

Похожий случай произошел во Владимирской области. На заброшенной конюшне обрушилась плита. В результате погибла девочка и еще два мальчика пострадали. Обстоятельства случившегося выясняются.