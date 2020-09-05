Несущая стена жилого дома обрушилась в Самаре

Информация об обрушении стены над входом в подвал поступила в 14:35 по местному времени (13:35 по Москве). Пострадали три квартиры.

Всех жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного проживания на улице Ленинская, дом №156. Никто из них не получил травмы.

«Угрозы дальнейшего обрушения нет», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

В доме 1910 года постройки расположено девять квартир. Всего в них зарегистрированы 50 человек. Однако во время ЧП в здании находился только один местный житель.

Причины происшествия устанавливаются.

Дом считался аварийным и относился к памятникам архитектуры регионального значения, сообщил телеканал «Самара». По словам жильцов, строение много лет стояло под наклоном. Кроме того, были проблемы с канализацией, фундамент сместился, а по стенам пошли трещины.