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    05 сентября 2020, 18:40

    Несущая стена жилого дома обрушилась в Самаре

    Алена Макаренко

    Обрушилась несущая стена жилого трехэтажного дома на Галактионовской улице в Самаре. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по региону.
    Несущая стена жилого дома обрушилась в Самаре

    Информация об обрушении стены над входом в подвал поступила в 14:35 по местному времени (13:35 по Москве). Пострадали три квартиры.

    Всех жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного проживания на улице Ленинская, дом №156. Никто из них не получил травмы.

    «Угрозы дальнейшего обрушения нет», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

    В доме 1910 года постройки расположено девять квартир. Всего в них зарегистрированы 50 человек. Однако во время ЧП в здании находился только один местный житель.

    Причины происшествия устанавливаются.

    Дом считался аварийным и относился к памятникам архитектуры регионального значения, сообщил телеканал «Самара». По словам жильцов, строение много лет стояло под наклоном. Кроме того, были проблемы с канализацией, фундамент сместился, а по стенам пошли трещины.

    Новости SMI.FM