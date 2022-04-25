Потолок обрушился в аэропорту Владивостока

В момент обрушения потолка в обеденной зоне кафе на территории аэропорта Владивостока не было посетителей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиры 24 апреля рассказали о случившемся в соцсетях. Части поддерживающего профиля системы крепления потолка упали прямо на столы. В пресс-службе Международного аэропорта Владивостока рассказали, что ЧП произошло около 17:15 (10:15 по московскому времени). Сейчас специалисты выясняют причину обрушения.

Еще одно крупное ЧП произошло в Брянске. Здесь в ночь на 25 апреля загорелась нефтебаза. До пожара местные жители слышали хлопки.

Тем временем «Известия» сообщили о проблемах в московском аэропорту Внуково. Здесь из-за ограничений авиаперевозок пришлось ввести период простоя и почти трети сотрудникам разослать уведомления о сокращении.