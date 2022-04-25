Аэропорт Внуково ввел режим простоя. Сотрудники перешли на неполную рабочую неделю и получили уведомления о возможном сокращении, сообщили «Известия».

Источники газеты рассказали, что окончательное решение о том, чтобы распроститься с частью штата, пока не принималось, а рассылка уведомлений необязательно гарантирует сокращение. Тем не менее их получили 30% штата. Сокращения могут начаться осенью, когда аэропорты переходят на зимнее расписание и обслуживают меньше рейсов.

Сотрудникам предложили перейти на усеченный график, например, по три-четыре дня в неделю. Зарплата в этом случае высчитывается пропорционально отработанному времени. В аэропорту отметили, что это позволяет сотрудникам находить подработки, не оставляя основное место.

Ранее проблемы возникли у аэропорта Шереметьево. Из-за ограничений в сфере авиаперевозок была приостановлена работа терминала D. Отправленным в простой сотрудникам помогли другие подмосковные предприятия.