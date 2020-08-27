Потерявшегося 1 июля новосибирского подростка с аутизмом обнаружили мертвым
Специалисты не зафиксировали признаков насильственной смерти при осмотре останков ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
«Точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.
Днем 1 июля подросток вместе с отцом шли по лесной дороге в Октябрьском районе города. На пути им встретился мужчина с собакой. Мальчик испугался ее и пошел в сторону поля. Пока отец просил хозяина пристегнуть животное и интересовался, как добраться до МЖК «Восточный», подросток исчез.
Его поиски, уточнила газета «Известия», велись не только в Новосибирске. Волонтеры рассылали ориентировки ребенка в другие города.
Похожая трагедия произошла в начале августа в Подмосковье. В водохранилище обнаружили мертвым потерявшегося мальчика, у которого тоже был аутизм. Его отец не вынес смерти ребенка, стал винить себя и скончался.