«Техника безопасности написана кровью». Потерявшая дочь жительница Ступина рассказала о взрыве

Мать девочки, погибшей сегодня при взрыве газа в пятиэтажке в Ступине, поразилась, что их соседи могли проигнорировать правила безопасности. Наталья рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву о взрыве и ситуации, в которой оказалась их семья.

Супруг Натальи сейчас находится в реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. О его состоянии она не знает.

«Я понимаю, как вам тяжело. Я здесь для того, чтобы сказать слова поддержки, буду рядом с вами. Это ужасно, и, к сожалению, такое происходит не первый раз», — сказал Воробьев.

Прошлой ночью 12-летняя дочь Натальи ночевала в другой комнате. В момент взрыва на нее упала плита. Девочка погибла.

«Неужели люди не понимают, что когда запах газа, ничего включать нельзя. Что за люди! Господи, и говорят везде, везде, где только можно. Это элементарная техника безопасности, которая и так несколько раз кровью была написана», — сказала Наталья.

Семья воспитывает еще одного ребенка — мальчика, ему семь лет. Он ходит в первый класс. Сейчас он находится у знакомых.

Воробьев пообещал женщине, что им предоставят жилье, все вопросы, с которыми сейчас столкнутся люди, будут решены.

Бытовой газ в пятиэтажном доме в Ступино взорвался утром 11 апреля. На данный момент известно о двух погибших — это 12-летняя девочка и мужчина 1961 года рождения. На месте ЧП работают спасатели и следователи. Возбуждено уголовное дело.