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    11 апреля 2022, 13:58

    «Техника безопасности написана кровью». Потерявшая дочь жительница Ступина рассказала о взрыве

    Потерявшая дочь жительница Ступина рассказала о взрыве в доме

    Максим Зинкин

    Мать девочки, погибшей сегодня при взрыве газа в пятиэтажке в Ступине, поразилась, что их соседи могли проигнорировать правила безопасности. Наталья рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву о взрыве и ситуации, в которой оказалась их семья.

    Супруг Натальи сейчас находится в реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. О его состоянии она не знает.

    «Я понимаю, как вам тяжело. Я здесь для того, чтобы сказать слова поддержки, буду рядом с вами. Это ужасно, и, к сожалению, такое происходит не первый раз», — сказал Воробьев.

    Прошлой ночью 12-летняя дочь Натальи ночевала в другой комнате. В момент взрыва на нее упала плита. Девочка погибла.

    «Неужели люди не понимают, что когда запах газа, ничего включать нельзя. Что за люди! Господи, и говорят везде, везде, где только можно. Это элементарная техника безопасности, которая и так несколько раз кровью была написана», — сказала Наталья.

    Семья воспитывает еще одного ребенка — мальчика, ему семь лет. Он ходит в первый класс. Сейчас он находится у знакомых.

    Воробьев пообещал женщине, что им предоставят жилье, все вопросы, с которыми сейчас столкнутся люди, будут решены.

    Бытовой газ в пятиэтажном доме в Ступино взорвался утром 11 апреля. На данный момент известно о двух погибших — это 12-летняя девочка и мужчина 1961 года рождения. На месте ЧП работают спасатели и следователи. Возбуждено уголовное дело.