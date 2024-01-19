Экология 19 января 2024, 01:23 Жителям Иркутской области предложили найти радиоактивную капсулу за вознаграждение Компания «ТНГ-Групп» объявила награду за пропавший контейнер с цезием-137 РИА «Новости»

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Сотрудники «ТНГ-Групп» на прошлой неделе потеряли капсулу радиоактивным цезием-137 в Иркутской области. Теперь компания объявила награду за найденный контейнер. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «ТНГ-Групп».

По информации компании, сотрудники потеряли капсулу по дороге из Усть-Кута к месту проведения исследований. Контейнер был прикреплен снаружи автомобиля. Пропажу обнаружили уже после прибытия.

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«При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера», — сообщили в «ТНГ-Групп».

Представитель компании заверила, что цезий-137 не опасен — до тех пор, пока цел контейнер. Поисками занимаются специалисты с дозиметрическим оборудованием. Нашедшему капсулу пообещали выплатить 200 тысяч рублей.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. По их мнению, животные выросли рядом с ядерным комплексом «Селлафилд» и поэтому «буквально какают плутонием».