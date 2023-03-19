Происшествия 19 марта 2023, 13:09 Поступок бросившего огнетушитель в Вечный огонь в Можайске подростка проверят следователи СК проверит школьника, который взорвал вечный огонь в Можайске при помощи огнетушителя РИА «Новости»

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Можайский школьник потушил Вечный огонь на мемориальном комплексе в парке 40-летия Победы, бросив в пламя порошковый огнетушитель. Сотрудники СК по данному факту начали проверку, сообщили в Следственном комитете России.

«Главе ведомства будет доложено по обстоятельствам хулиганских действий подростка в Московской области», — отметили в Следкоме.

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Управление СК РФ по Московской области организовало проверку школьника, поступок которого попал на видео.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить об установленных обстоятельствах происшествия.

Известно, что школьнику 11 лет. Ребенок живет с мамой, с которой правоохранители уже провели беседу. Подростка поставили на учет в отделении по делам несовершеннолетних.