18 марта 2023, 14:43
Школьник взорвал вечный огонь в Можайске при помощи огнетушителя
«Известия»: школьник подорвал Вечный огонь в Можайске брошенным в пламя огнетушителем
Вечный огонь на мемориальном комплексе в Можайском городском округе потух из-за шалости местного школьника. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, мальчик бросил в пламя порошковый огнетушитель.
Раскалившийся в огне предмет взорвался и погасил пламя. Прибывшие по вызову местных жителей обнаружили на месте остатки огнетушителя. По записям видеокамер они установили нарушителя.
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Telegram-канала Shot опубликовал видео с моментом взрыва.
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По данным администраторов, полицию на место вызвали перепуганные взрывом жители. Выяснилось, что засунувшему в огонь огнетушитель мальчику 11 лет. Ребенок живет с мамой, с которой уже сотрудники полиции провели беседу.
Школьника поставили на учет в отделении по делам несовершеннолетних.
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