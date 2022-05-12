Пострадавшим от обстрела жителям села Солохи выплатят компенсацию

Компенсацию в размере 500 тысяч рублей из бюджета Белгородской области получат пострадавшие при обстреле со стороны Украины жители села Солохи. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что семьи погибших во время специальной военной операции контрактников получают выплаты их федерального бюджета. К этой сумме власти Белгородской области добавили три миллиона рублей для погибших и 500 тысяч рублей для получивших ранение военных из региона.

Гладков пояснил что выплаты для мирных жителей станут такими же, как для военнослужащих.

«Это все жители Белгородской области, делить мы никого не будем. Пришла беда — мы точно будем помогать», — подчеркнул глава Белгородской области.

Обстрел села Солохи со стороны украинской границы произошел в минувшую среду, 11 мая. Ранения получили семь человек, еще один житель скончался во время госпитализации. По данным властей региона, повреждения получили 17 зданий, в том числе школа и отделение почты.