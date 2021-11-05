Стали известны причины резонансной драки, которая произошла на территории Новой Москвы. Там четверо неизвестных избили мужчину, который гулял с маленьким сыном. Двоих нападавших уже удалось задержать, пострадавший мужчина дал показания.

Мужчина рассказал, что драка началась из-за взаимных подколов. Он с ребенком и другом гулял в микрорайоне Новые Ватутинки. Как сообщил Telegram-канал SHOT, неожиданно компания неизвестных сказала им что-то обидное, завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Видео нападения накануне, 4 ноября, появилось в интернете. Очевидцы сняли на видео, как четверо мужчин бьют отца маленького мальчика. В какой-то момент они повалили мужчину на землю, и он прокричал: «Ребенка напугаете! Давай один на один!». В ответ посыпалась очередная порция оскорблений. По словам папы мальчика, один из нападавших ударил ребенка по лицу. У другого в руках был нож.

Испуганный ребенок отбежал подальше и наблюдал, как бьют его отца. Прохожие не стали вмешиваться в ситуацию, только снимали драку на телефоны. По некоторым данным, ребенок до сих пор не смог отойти от испуга, возможно, ему понадобится помощь медиков. СК завел уголовное дело по статье о хулиганстве.