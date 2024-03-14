Происшествия 14 марта 2024, 08:29 Пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице Ховалыг: пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в больнице Telegram-канала Владислава Ховалыга

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Слесарь по ремонту котельного оборудования, пострадавший при ЧС на Шагонарской ТЭЦ, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Ховалыг.

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По его словам, мужчина с 2022 года работал на ТЭЦ. У него остались супруга и двое детей. Региональные власти выделят семье погибшего миллион рублей, а также помогут с организацией похорон. Глава Тувы выразил соболезнования его семье и близким.

Пожар на котельной ТЭЦ произошел 6 марта, после чего случился взрыв угольной пыли. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.